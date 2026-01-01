Административният съд във Варна остави без уважение искането на директора на Дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред" (УСКОР) в Община Варна за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, с която е временно отстранен от длъжност, съобщиха от пресслужбата на съда.

В мотивите на определението съдът посочва, че по закон жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с налагането на дисциплинарна отговорност (включително временното отстраняване от длъжност), не спират тяхното изпълнение.

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Изключение от това правило се допуска от закона единствено при доказване на нови обстоятелства и опасност от настъпването на значителни или трудно поправими вреди за служителя, каквото доказване в конкретния случай не е проведено успешно от жалбоподателя, уточняват от пресслужбата.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.