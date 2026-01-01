Директорът на дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред", Александър Драгнев атакува с жалба заповедта на кмета на Варна Благомир Коцев, с която бе временно отстранен от длъжност.

В жалбата се твърди, че атакуваната заповед е незаконосъобразна, немотивирана и издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и материалния закон.

С жалбата се претендира за отмяна на Заповед № 1978/29.05.2026 г., както и се отправя особено искане до съда за спиране на допуснатото предварително изпълнение на акта до окончателното решаване на правния спор.

Припомняме, че в началото на юни кметът Коцев съобщи пред медиите, че отстранява Драгнев. Като мотив той посочи липсата на докладна от съвместната проверка на Община Варна и район "Приморски" на 3 февруари 2025 г. и най-вече факта, че не е бил уведомен за това, че строителният контрол на Община Варна е бил възпрепятстван да достъпи местността "Баба Алино", в която се е знаело, че има незаконно строителство.

Благомир Коцев посочи като причина да отстрани директора на УСКОР и незадоволителната работа на терен от страна на строителните инспектори на Община Варна.