В първите дни от стъпването на нашия кабинет пред очите ни изгря може би най-голямото нарушение в Закона за устройство на територията - това заяви от парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който е на изслушване в Народното събрание относно незаконното строителство в местността "Баба Алино".

Регионалният министър: Във Варна масово са си позволявали да се строи незаконно

Шишков с шокиращи разкрития по случая с „незаконния град“ край Варна

"Това не е само едно нарушение в Закона за устройство на територията. Това е един начин на управление, който докара дотам, че в морската столица на България – Варна, вместо да се развива туризъм, се вихри беззаконие в особено големи размери. Да изградиш едно малко градче в продължение на три години с документи, които са с абсолютно неверна фактология в тях, това наистина е емблема, която е логично да намери своето отражение в Народното събрание. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек, това е организирана група, ръководена от някой, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това. Това означава само едно - не става дума за това, че някой е нарушил Закона за устройство на територията, означава, че някой си е поставил за цел да го направи по този безпардонен начин", каза Шишков.

По думите му хубавата новина е, че с тези разкрития това ще приключи веднъж завинаги. "Държавата се връща, нека го чуят от трибуната на Народното събрание! Дъпжавата се връща и заедно ще направим така, че повече това да не се случва", посочи ресорният министър.

Шишков обясни още, че последствията ще бъдат големи, защото се нанасят щети и на хора, които са си купили имоти в незаконния град, които се превръщат в жертва.

Регионалният министър даде пример с разкритията през 2021 г., свързани с 4 лот на АМ „Хемус“. Според него „този пример на държавата се оказа, че стана една голяма зараза“. „И преди да е станало епидемия, ние ще излекуваме заразата и ще върнем държавата там, където трябва да бъде“, каза още Шишков.

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