Днес се е провела среща между основателя на Корпорация „КУБ“ Олег Невзоров и екипа на компанията с множество собственици на имоти в комплекса. Това съобщиха от “Форест клуб“ във фейсбук страницата си.

"Личното присъствие на г-н Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажираността на компанията към всеки един свой клиент и партньор", се посочва в информацията.

По време на срещата са били обсъдени всички актуални обстоятелства около издадените заповеди от страна на кмета на Варна Благомир Коцев.

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"На всички поставени въпроси бяха дадени изчерпателни и конкретни отговори, с желание за пълна прозрачност и отчетност пред засегнатите страни. Екипът на Корпорация "КУБ" и "Форест Клуб" заяви категоричната си позиция, че ще окаже пълна правна подкрепа на всеки един собственик", допълват от дружеството и заявяват готовност за действия: "Предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Ние вярваме в българското правосъдие и сме убедени, че то ще постави нещата в техния законен ред. Разполагаме с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действията ни, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. Всички твърдения, че сме действали извън правната рамка, са неверни и ще бъдат опровергани пред съда. Заставаме зад всеки инвеститор и ще използваме всички предвидени в закона средства, за да защитим техните вложения и бъдещето на комплекса".

По думите им случаят "Баба Алино" не е просто локален проблем, а е показателен за това "как административен ресурс може да бъде използван за оказване на натиск върху законни инвестиции."

"Ние вярваме, че върховенството на закона и защитата на частната собственост са фундаментални ценности, които следва да бъдат защитавани от всички нас. Оставяме политическите спекулации настрана и се фокусираме върху фактите и правото. Нашето задължение е да защитим всеки, който ни е доверил своите средства и мечти. Очаквайте повече информация относно развитието на съдебните процедури. Ние продължаваме да работим за прозрачност и справедливост", допълват още от “Форест клуб“.

Кметът на Варна подписа първите заповеди за събаряне на къщи в „Баба Алино“

Започва издаване на заповеди за събаряне на 13 незаконни постройки в „Баба Алино“

На 19 юни кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че е подписал първата от поне десет заповеди за събаряне на постройки в местността „Баба Алино“. Той разясни, че става въпрос за многофамилни къщи – с по четири апартамента във всяка къща. По думите му тези заповеди подлежат на обжалване в 14-дневен срок. “Така че ние не можем да кажем, че багерите ще влязат утре. Собственикът е фирмата на г-н Невзоров, която се казва „Форест клуб“. Всички постройки принадлежат на тази фирма – там няма други собственици живущи, така че не можем в момента да говорим за притеснение за хора, които може да бъдат засегнати по някакъв начин“, разясни кметът на Варна.

Коцев се зарече всяка седмица да бъдат издавани поетапно по около дузина такива заповеди, докато се стигне до последната незаконна постройка. Той потвърди, че работят във взаимодействие с ДНСК.

Малко преди това - на 11 юни, Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения взе единодушно решение да се изисква цялата информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за корпорация КУБ.

Председателят на комисията Румен Миланов от „Прогресивна България“ каза пред медиите, че информацията е достатъчна, за да се стигне до арести. "Запознахме се достатъчно подробно с дейността на ДАНС. Тепърва ще има да се изясняват много неща по този казус. Ясно е, че някои служби не са си свършили работата", каза още Миланов и допълни тогава, че ДАНС и службите имат информация къде е се намира собственикът на КУБ, украинският гражданин Олег Невзоров. По думите на Миланов "не може да се каже, че КУБ може да застраши националната ни сигурност, но показва, че има пропуски по тази линия."

В края на май кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността "Баба Алино" край Варна с инвеститор украинска фирма. Министър-председателят Румен Радев коментира, че случаите на незаконно строителство край Варна не са изолирани и засягат националната сигурност. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза за случая, че всички институции са били с „широко затворени очи“ за незаконното строителство.