В присъствието на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и на областния управител на Варна Марио Смърков започна премахването на оградата около незаконните строежи в местността Баба Алино край града.

Абровски посочи, че част от имотите все още се водят горски фонд в регистрите на местната Дирекция по горите. По закон никой няма право да огражда гора без разрешение, подчерта министърът. По думите му поетапно ще бъдат премахнати както винилните платна, така и металните конструкции на оградата. Според него за излетия като основа бетон има ангажимент Община Варна.

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Има издадена заповед за отстраняването на 940 метра преграждение, допълни Абровски. Той изтъкна, че фирмата, заградила имота, не е очаквала, че "някой в тази държава най-накрая ще приложи закона" и затова не е предприела никакви мерки да изпълни разпореждането за премахването на оградата.

„Искам да подчертая, че до този момент никой нищо не е правил. За първи път държавата влиза в ролята си и започва да прилага закона“, заяви Абровски. И допълни, че при проверката е установено, че са оградени девет имота, като според горските планове четири от тях са държавна собственост.

Министърът посочи, че няма яснота как са били отразени като частни в кадастъра.