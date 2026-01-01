Най-малко осем души загинаха, а 34 са в неизвестност, след свлачище в Югозападен Китай, предаде държавната новинарска агенция Синхуа, като се позова на местните власти.

Калното свлачище в югозападния китайски град Чунцин затрупа жилищни сгради и принуди над 1100 души да се евакуират, съобщи по-рано Китайската централна телевизия, цитирана от Асошиейтед прес.

БТА

Тя каза, че са спасени най-малко 10 човека, но неизвестен брой хора са били затрупани.

Според телевизията свлачището е станало в 9:08 ч. сутринта (4:08 ч. българско време), посочва АП. Голямо количество скали и почва са се срутили по склона, погребвайки над 10 сгради.

Кадри, излъчени по телевизията, показват как част от планински склон се срутва върху жилищен район. Няколко сгради от двете страни на свлачището са останали незасегнати. Спасителните усилия са били затруднени от нестабилния терен и риска от ново свлачище, съобщи телевизионния оператор.

На снимки, споделени в социалните мрежи, се вижда как облечени в оранжеви екипи спасители да използват багери, за да прокопават падналите маси.

Големи скални блокове са се свлекли край сгради и са паднали в река под тях. Две сгради, с между пет и 15 етажа, са понесли щети, но не са рухнали.

БТА

Свлачището, предизвикано от проливните дъждове, е станало близо до участък от река Уцзян, която преминава през карстови планини, осеяни с малки градове и терасовидни земеделски площи.

Властите съобщиха, че са изпратили в Чунцин над 8000 броя материали за оказване на помощ при бедствия, включително палатки, сгъваеми легла и семейни комплекти за спешни случаи.

Няколко електрически стълба са били затрупани, което е довело до прекъсване на електроснабдяването. Властите заявиха, че подаването на вода, електричество и газ е било спряно в радиус от 1 километър около мястото на свлачището, за да бъдат предотвратени допълнителни щети.

БТА