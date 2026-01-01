Киевската декларация е заключителен документ и няма физически, ръчно положени подписи под такъв документ. За подписан се счита тогава, когато някоя държава не е изрично заявила, че не иска да участва, като Сърбия например. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ – СДС пред журналисти в Народното събрание.

Ние не просто присъстваме в декларацията, а сме конституирани като съавтор на декларацията. Тя е много добре написана, разбираема и е ясно, че тези, които са изброени, поемат съответните послания и ги изразяват, добави той. По думите му, това е или огромен политически гаф или е ясен и преднамерен ход, който обслужа стратегията „у нас едно, навън друго“.

Георгиев заяви, че Коалицията на желаещите предния ден е наречена ненужна и България не се съпричастява с нейните политики и цели, а на следващия ден ние казваме, че припознаваме коалицията като основен инструмент.

"Оказва се, че името на нашия външен министър фигурира в диспозитива на декларацията. Подобен тип документи не се подписват физически на място, щом името на Велислава Петрова е там, значи е подписала декларацията", смята Даниел Митов от ГЕРБ – СДС. Сръбската страна е заявила предварително, че няма намерение да бъде включена в декларацията, добави той. "Това никак не е добър сигнал, нито към партньорите, нито към съюзниците ни, нито към Украйна. Опитът да се неглижира този гаф или преднамерено действие не е полезен нито за правителството, нито за външното министерство или за дипломацията ни", коментира Митов.

По повод посещението на вътрешния министър Иван Демерждиев в САЩ, където предостави информация за заобикаляне на санкциите „Магнитски“, Митов каза, че в периода, в който е бил министър на вътрешните работи, не са подавани сигнали за подобни нарушения.

Депутатите от ГЕРБ – СДС заявиха, че предлагат реформи в системата на външните отношения и дипломацията.

"Всяка година МВнР произвежда през услугите, които предлага, между 60% и 70% от бюджета, който му се отделя от централния бюджет. Предлагаме евентуално реинвестиране на генерираните от МВнР приходи обратно в дипломатическата служба, чрез специален целеви механизъм, вместо пълното им вливане в централния бюджет, както и евентуална тригодишна бюджетна формула, гласувана в Народното събрание, извън годишния политически цикъл с минимална индексирана цел за финансиране на дипломацията спрямо брутния вътрешен продукт. Трябва да се реформира и системата на командировъчните в редовно възнаграждение с пълни осигуровки, трябва да мислим за реално оразмеряване на система с ясни критерии за най-високите звания, както и за нов закон за външнополитическата ни служба", каза Митов.

Онова, което МВнР щеше да получи с неслучилия се бюджет 2026, беше 15% увеличение на заплатите, както и още средства за издръжка на допълнителни бройки в нашите дипломатически служби, каза Георг Георгиев. Ще направим предложения между първо и второ четене, които знаем, че са реалистични, щяха да се случат през миналата година, но не можаха да намират реализация в така предложения в момента закон за държавния бюджет, допълни той.