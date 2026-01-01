В сигнал ДПС настоява прокуратурата да провери министър Иван Демерджиев "за извършването на действия без надзора на прокуратурата и въпреки изисканата от СГП преписка по това разследване – вероятно използвайки за целта „проверки-двойници“.

В сигнала се посочва, че с медийни изявления на Демерджиев от САЩ "той признава и потвърждава обстоятелството, че МВР продължава незаконно да извършва разследване на лице с имунитет – народен представител, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски".

"Нещо повече, МВР продължава да събира и обработва информация както за Делян Пеевски, така и за трети лица, да използва ресурса на службите, включително на ГДБОП, ДАНС и Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците превозвани по въздух, за нерегламентиран достъп до данни от PNR системата (с което вероятно нанася вреда и на партньорските служби на България, а и на чужди държави)", посочват от ДПС.

В сигнала се уточнява, че е абсолютно недопустимо незаконно събраната от МВР информация, да бъде предоставяна на представители на друга държава, и то не по установения ред, а в рамките на обикновена среща на Демерджиев със служители на администрацията, още повече, че тази информация касае лице с имунитет.

"Следва да се има предвид и обстоятелството, че санкциите по глобалния закон „Магнитски“ не действат на територията на Европейския съюз и в частност на територията на България. Това е така, тъй като е налице изричен Регламент (ЕО) 2271/96 на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него. В този смисъл държавите членки на Европейския съюз, сред които е и България, са задължени да не спазват законодателство с извънтериториално приложение, поради което е абсолютно недопустимо длъжностно лице – министър, да настоява пред представители на трета държава, наложила санкция на български гражданин, същата да предприема каквито и да било допълнителни действия в негова вреда", посочват още от партията.

Вчера пресцентърът на ДПС съобщи, че депутатите Станислав Анастасов и Калин Стоянов са пуснали официален сигнал до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според партията „Демерджиев е с обвинение за престъпление по Наказателния кодекс, следователно е с компрометиран интегритет".

Днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи пред NOVA, че българската делегация е предоставила на американските власти информация, свързана със заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ от лица и структури в България. Изявлението беше направено след среща със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

По думите на Демерджиев подробности за разговорите не могат да бъдат оповестени заради правилата и практиката на американската институция. „Дадохме информация, която преценихме, че е релевантна и представлява интерес за американската страна по отношение на заобикалянето на санкциите от санкционирани по „Магнитски“ лица в България. Разбрахме се този обмен на информация да продължи и занапред в рамките на данните, с които разполагаме“, заяви министърът.

Той уточни, че материалите ще бъдат представени и пред Министерството на правосъдието на САЩ. „Ще запознаем с тази информация и Департамента по правосъдие. Предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството. Те също ще получат данните, с които разполагаме, а оттам нататък ще преценят дали има основания за действия в рамките на техните компетентности“, каза той.

Според Демерджиев не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. „Говорим за придобиване или ползване на имущество от санкционирани лица чрез други хора. Проверяваме откъде идват средствата, как се придобива това имущество и дали прикриването на реалния собственик или ползвател не представлява престъпление“, обясни вътрешният министър.

Той посочи, че част от събраните данни биха могли да представляват интерес и за американските правоохранителни органи. „Разполагаме с информация, която според нас може да бъде разглеждана и като данни за федерални престъпления. Това обаче е изцяло преценка на американските власти. Ние предоставяме информацията и доказателствата, с които разполагаме, а те ще решат дали има основания за разследване“, подчерта Демерджиев.

По повод сигнала, подаден срещу него от представители на ДПС, министърът коментира, че не вижда основания за притеснение.

„Тези сигнали са по-скоро проява на безсилие. Трудно е да има състоятелен сигнал от хора, които самите са обект на санкции, проверки и интерес. Разбирам дискомфорта им от това да бъдат поставени под закона, но точно там им е мястото“, заяви той.

Демерджиев потвърди, че разследванията не се ограничават до едно конкретно лице, въпреки че общественото внимание често е насочено към санкционирания по „Магнитски“ Делян Пеевски.

„Той е върхът на една пирамида и символ на корупционните практики в България, но нашият интерес далеч не се изчерпва с него. Има и други лица, които не само са санкционирани, но и подпомагат заобикалянето на санкциите. Всеки от тях ще бъде обект на внимание и събиране на доказателства“, каза министърът.

По думите му в хода на проверките постоянно се установяват нови физически лица и компании, свързани със схеми за прикриване на собственост и управление на активи. „Колкото повече проверяваме, толкова повече лица и дружества излизат наяве. Става дума за внушителен брой хора и компании, които по един или друг начин подпомагат санкционирани лица да избегнат ограниченията, като плащат техни разходи, придобиват имущество от тяхно име или прикриват реалната собственост върху активи“, заяви Демерджиев.

Министърът отправи и критики към българската прокуратура, като изрази надежда, че тя ще се включи по-активно в разследванията. „Надявам се, че когато се натрупа достатъчно доказателствен материал, прокуратурата ще се включи активно в този процес. Българските граждани отдавна очакват законът да се прилага еднакво за всички и институциите не могат да останат безучастни“, каза той.

На 2 юли тази година при изслушване в парламента относно медийни публикации за полети, извършени от председателя на ДПС Делян Пеевски с частни въздухоплавателни средства вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че е установено съвместно пътуване на Делян Пеевски и Десислава Атанасова със самолет до Дубай през 2024 г. Ден по-късно Десислава Атанасова, която в момента е конституционен съдия, заяви, че твърдението е невярно.

На 5 юли министърът каза, че ще се проверява произходът на средствата, с които са заплащани полетите на Пеевски и дали цените отговарят на пазарните.

На 6 юли парламентарната група на ДПС сигнализира Европол и Интерпол за безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т. нар. PNR-гейт.

На 10 юли Софийската градска прокуратура (СГП) разпореди извършването на проверки за установяване на относимите факти и обстоятелства относно постъпилите в СГП сигнали за ползването на данни от резервационните записи на пътниците (PNR). Сигналите са подадени от народни представители, адвокати и граждани и съдържат различни твърдения.