За истината и извинение от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков настоя адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски Хамид Хамид.

Поводът е изказването от парламентарната трибуна на министър Иван Демерджиев: “справката, която съм получил от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, и съгласно тази справка много ясно е записано: „Установено е съвместно пътуване със самолет на 5 април 2024 г. по направлението София – България – Дубай – Обединени Арабски емирства с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD, съвместно между Делян Славчев Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова с посочен единен граждански номер.”

Тази “справка” е изфабрикувана лъжа, за която отговорност носи ГДБОП и нейния ръководител, казва адвокатът в позиция, която ще бъде изпратена до ГДБОП.