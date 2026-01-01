Депутатът и заместник-председател на парламентарната група на ДПС - Хамид Хамид е подал сигнал до Софийската градска прокуратура за проверка на база медийни изяви на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на движението.

В сигнала се поставя въпросът дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, осъществявани от структури на МВР, включително от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

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В сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП – главен комисар Мартин Златков – е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация.

Проверката е в отговор на високия обществен интерес и с цел запазване на конституционно закрепените гаранции, че е недопустимо органи на изпълнителната власт да се използват за незаконно наблюдение, събиране на информация, фактическо разследване или политически мотивирано въздействие спрямо народни представители от опозицията, се посочва в съобщението.

По-късно коментар дойде от вътрешният министър Иван Демерджиев.

За разлика от тях, аз никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно. Няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им. Така министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира информацията за подаден сигнал до СГП с искане да бъде извършена проверка дали структури на МВР, включително ГДБОП, са събирали незаконно информация за Делян Пеевски, предаде NOVA.

„Не знам точно от кого е пуснат сигнала от „ДПС - Ново начало”. От вас научавам за него“, посочи Демерджиев и допълни: „Представителите на тази политическа сила имат навика да приписват собствените си практики на други хора”.

„Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път“, заяви още той.