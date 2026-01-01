Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов е подал сигнал до главния прокурор за настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев. В него Стоянов иска институционална проверка относно твърдения за недопустим натиск върху работата на правоприлагащите органи.

За подадения сигнал става ясно от публикация на депутата във Facebook.

ДПС със сигнал до прокуратурата срещу Демерджиев, той го видя като „медал“

Поводът за сезирането е свързан с досъдебно производство, по което Демерджиев е привлечен като обвиняем. Стоянов аргументира решението си с необходимостта от спазване на принципа за "равенство пред закона".

"Днес подадох сигнал до и.ф. главен прокурор на Република България г-жа Ваня Стефанова с цел проверка на факти и обстоятелства, свързани с досъдебното производство, по което в качеството на обвиняем е привлечен министърът на МВР Иван Демерджиев. Аз съм на мнение, между другото, както и министър Демерджиев многократно е споделял, че всички би следвало да сме равни пред закона", пише депутатът в социалната мрежа.

Миналата седмица от пресцентъра на ДПС обявиха, че сигналът цели да да покаже „натискал ли е Демерджиев кметове за “кошаревски” свидетели срещу Делян Пеевски“.

От своя страна вътрешният министър заяви, че „няма по-добра атестация за работата на МВР от това да получиш оплакване точно от тази посока“ и че гледа на сигнала като на „медал“.