Сигнал до прокуратурата за проверка на твърдения и действия на вътрешния министър Иван Демерджиев е подал адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид, съобщиха от партията на своя сайт и във „Фейсбук“.

Искането за проверката е по повод многобройните медийни изяви на министъра на вътрешните работи, в които той говори за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и на парламентарната група на ДПС, на каквито по закон МВР няма право, отбелязват от партията.

"Адвокатът посочва, че има информация и настоява за проверка от прокуратурата дали Демерджиев, злоупотребявайки с властта, която му е дадена, заедно с високопоставени служители на полицията са склонявали кметове и бизнесмени да станат “кошаревски” свидетели срещу Пеевски, фабрикувайки “сигнали” и “свидетелства”, за да удовлетворят личните, реваншистки желания на министъра срещу политически опонент", информират от ДПС.

Депутатът Хамид Хамид пък пита Демерджиев за всички срещи в качеството му на министър на вътрешните работи в административните сгради на МВР за периода от датата на полагането на клетва до сега, става ясно също от публикация в социалната мрежа.

В коментар, също във „Фейсбук“, министър Демерджиев заяви, че „няма по-добра атестация за работата на МВР от това да получиш оплакване точно от тази посока“ и че гледа на сигнала като на медал. „Когато човекът, превърнал се в международен символ на задкулисието, започне да се жали от закона, това е най-сигурното потвърждение, че най-после сме на прав път", допълва Демерджиев.

По думите му твърденията за склоняване на свидетели и фабрикуване на сигнали не са просто върха на политическото лицемерие, а са чиста форма на психологическа пародия. "Г-н Пеевски очевидно приписва на настоящото ръководство на МВР собствения си почерк, който години наред беше стандартът на управление в тази държава. Цинично е точно архитектът на модела на зависимостите да говори за "кошаревски" свидетели в момент, в който хората просто започват да губят страха си и да говорят истината. МВР не фабрикува доказателства, МВР просто спря да ги крие. Аз съм юрист и последното, което бих направил, е да ползвам методите на Пеевски!", заявява министърът.

Иван Демерджиев допълва, че когато архитектите на паралелната власт се редят на опашка пред официалните институции, това определено не е атака срещу МВР, а е капитулация пред държавността. "В правовата държава всеки е свободен да подава сигнали. Днес подават срещу мен, а утре - хиляди други срещу тях. Законът вече не е инструмент за преговори, а равен стандарт за всички", казва в заключение вътрешният министър.