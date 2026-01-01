Осъдиха на затвор и глоба мъж, шофирал след употреба на наркотици по натоварен булевард, съобщиха от Софийска районна прокуратура.

На 20 октомври 2025 г. около 05:30 часа, обвиняемият В.В. шофирал лек автомобил марка „Мерцедес“ по бул. „Цар Борис III" в гр. София след употреба на амфетамин, установена с “Drug test 5000“. Обвиняемият е отказал да даде кръвна проба за изследване в болница. Деянието е извършено повторно, след като той е осъждан за идентично престъпление.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс. В хода на разследването са събрани доказателства за виновността на обвиняемия. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд призна мъжа за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 месеца, което той следва да изтърпи ефективно. На подсъдимия е наложена и глоба в размер на 1500 евро, както и лишаване от право за управление на МПС за срок от 1 година и 6 месеца. Той е осъден да плати и разноските по делото.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.