Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за допускане на предварително изпълнение на дейностите по почистване в Зона 3, включваща районите „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“. Съдебното решение отключва възможността Столичната община да сключи предварителен договор с избрания изпълнител („Чиста София“) веднага, без да се изчаква приключването на делата по същество.

„Това решение ясно показва, че за съда здравето на хората и чистотата в града стоят много над икономическите интереси на жалбоподателите,“ заяви заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков. Той допълни, че постигнатите при договарянето цени са икономически защитими за града:

„Оценяваме предложената цена от 134 евро за тон битов отпадък като добра на фона на изискванията ни за автоматизирана система, инфлацията и мащабните инвестиции, които очакваме от оператора“.

До фактическото влизане на новия оператор на терен, почистването в трите района продължава да се извършва в рамките на временната организация със собствен общински ресурс и екипи от съседни зони. Дейностите в район „Подуяне“ се изпълняват от общинското дружество „Софекострой“, а в останалите два района – от оператори, обслужващи погранични територии.

Директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов представи актуални данни за работата на терен, като подчерта, че усилията в момента са насочени към компенсиране на дефицитите от услуги, трупани през последните месеци.

„Започнахме поетапно възстановяване на всички дейности, които дължим на гражданите – от извозване на зелени отпадъци до почистване на подлези и кошчетата по спирките на градския транспорт и извозване на едрогабаритни отпадъци“ посочи Коджахристов.

Той обяви, че паралелно с извозването на битовия отпадък предстои да стартират и дейностите по почистване на дъждоприемните шахти в трите района, кактои метенето, миенето и риненето на натрупани наноси по уличните платна.

По отношение на контрола на терен Коджахристов беше категоричен, че общината няма да толерира неизпълнение:

„Само през месец юни Столичният инспекторат е наложил санкции за над 100 000 евро на почистващите фирми. Това е над 50% увеличение на глобите спрямо същия период на миналата година, което е резултат от безкомпромисния ни контрол върху всяка от 42-те дейности, заложени в договорите“.

Столичната община ще продължи да информира своевременно за всяко следващо развитие до пълното финализиране на дългосрочните договори.