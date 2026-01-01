По участък от улица „София“ в Силистра ще бъде въведен режим на платено паркиране "синя зона" от 13 юли, понеделник, съобщиха от Общината.

Режимът ще важи за участъка от кръстовището с улица „Добруджа“ до кръстовището с улица „Партений Павлович“.

От общинската администрация допълниха, че промяната в организацията на движението се предприема по инициатива на граждани.

Повод за решението е официална молба, подадена от собственици на магазини и живеещи в района, с която е поискано регулиране на паркирането с цел да се осигури по-свободен достъп до жилищните сгради и търговските обекти.

Докладната записка е била разгледана от Комисията по безопасност на движението по пътищата към Община Силистра, чиито членове са подкрепили въвеждането на платената зона. Според общинската администрация мярката ще допринесе за облекчаване на трафика и за по-добра организация на паркирането в натоварения участък.

Контролът по спазването на правилата за платено паркиране ще започне на 13 юли. От Община Силистра призовават водачите на моторни превозни средства да спазват поставената пътна сигнализация и маркировка, за да бъдат избегнати санкции.