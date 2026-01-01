Между 1100 и 1300 пожара и други произшествия регистрират огнеборците в област Стара Загора само за 90-те дни на летния сезон. С покачването на температурите над 30 градуса рискът от възникване и бързо разпространение на пожари вече е реален, а всяка небрежност може да доведе до тежки последици. Това заяви в интервю за БГНЕС директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора комисар Стоян Колев.

Той призова хората да не палят огън на открито и да отложат всякакви дейности, при които могат да се образуват искри, тъй като именно човешката небрежност остава една от основните причини за летните пожари.

„С повишение на температурите над 30 градуса пожарната опасност вече става реална. Гражданите трябва да избягват дейности, свързани с открит огън, тоест да не палят нищо. Дейностите, които могат да предизвикат огън или искри, също трябва да бъдат преустановени. Моят съвет е да бъдат отложени за по-хладни дни, защото сме имали произшествия, предизвикани от искри от ъглошлайф и други подобни дейности“, предупреди комисар Колев.

По думите му комбинацията от температури над 30 градуса и силен вятър в следобедните часове създава условия пожарите да се разпространяват за минути и да застрашават населени места.

„При такива условия огънят се разпространява много бързо и може да достигне до съседни сгради. Допълнителен проблем са изоставените дворове, които се превръщат в катализатор и значително усложняват ситуацията“, обясни той.

Комисар Колев призова гражданите при първи признаци на пожар незабавно да подават сигнал на телефон 112.

„Не разчитайте, че някой друг вече се е обадил. Възможно е именно вие първи да сте забелязали дима. Съобщете възможно най-точно къде се намира пожарът и как се стига до него. Ако имате възможност, изчакайте пожарния екип на лесно откриваемо място и го заведете до огнището. Това е изключително важно за нашите колеги“, каза той.

По думите му само в община Стара Загора има около 50 населени места, а в цялата област те са над 200.

„Пожарните екипи няма как да познават всички улици във всяко населено място. Затова съдействието на хората с насочване до мястото на пожара помага за по-бързата реакция“, подчерта директорът на пожарната.

Натоварването на огнеборците през летните месеци остава изключително високо.

„Летният сезон за нас е периодът от 15 юни до 15 септември. Това означава между 1100 и 1300 произшествия – средно над 10 на ден, но те не са равномерно разпределени. На 9 юли 2025 г. например имахме над 42 произшествия само за 24 часа“, посочи комисар Колев.

Той отбеляза, че Регионалната дирекция обслужва 110-километровите участъци от автомагистралите „Тракия“ и „Марица“, както и редица стратегически обекти, сред които завод „Арсенал“ в Казанлък. Допълнително натоварване носи и жътвената кампания, тъй като в областта ежегодно се прибират над 800 000 декара земеделски площи.

„Готови сме. Това не означава, че се оплакваме. Напротив, мога да гарантирам, че всяка година сме все по-подготвени от предходната. Надграждаме техническите си възможности, обучението и тактиките за гасене както на целия личен състав, така и на ръководните структури на дирекцията“, заяви комисар Стоян Колев.