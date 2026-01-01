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Между 1100 и 1300 пожара и други произшествия регистрират огнеборците в област Стара Загора само за 90-те дни на летния сезон. С покачването на температурите над 30 градуса рискът от възникване и бързо разпространение на пожари вече е реален, а всяка небрежност може да доведе до тежки последици. Това заяви в интервю за БГНЕС директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора комисар Стоян Колев.

Той призова хората да не палят огън на открито и да отложат всякакви дейности, при които могат да се образуват искри, тъй като именно човешката небрежност остава една от основните причини за летните пожари.

С повишение на температурите над 30 градуса пожарната опасност вече става реална. Гражданите трябва да избягват дейности, свързани с открит огън, тоест да не палят нищо. Дейностите, които могат да предизвикат огън или искри, също трябва да бъдат преустановени. Моят съвет е да бъдат отложени за по-хладни дни, защото сме имали произшествия, предизвикани от искри от ъглошлайф и други подобни дейности“, предупреди комисар Колев.

По думите му комбинацията от температури над 30 градуса и силен вятър в следобедните часове създава условия пожарите да се разпространяват за минути и да застрашават населени места.

„При такива условия огънят се разпространява много бързо и може да достигне до съседни сгради. Допълнителен проблем са изоставените дворове, които се превръщат в катализатор и значително усложняват ситуацията“, обясни той.

Комисар Колев призова гражданите при първи признаци на пожар незабавно да подават сигнал на телефон 112.

„Не разчитайте, че някой друг вече се е обадил. Възможно е именно вие първи да сте забелязали дима. Съобщете възможно най-точно къде се намира пожарът и как се стига до него. Ако имате възможност, изчакайте пожарния екип на лесно откриваемо място и го заведете до огнището. Това е изключително важно за нашите колеги“, каза той.

По думите му само в община Стара Загора има около 50 населени места, а в цялата област те са над 200.

„Пожарните екипи няма как да познават всички улици във всяко населено място. Затова съдействието на хората с насочване до мястото на пожара помага за по-бързата реакция“, подчерта директорът на пожарната.

Натоварването на огнеборците през летните месеци остава изключително високо.

„Летният сезон за нас е периодът от 15 юни до 15 септември. Това означава между 1100 и 1300 произшествия – средно над 10 на ден, но те не са равномерно разпределени. На 9 юли 2025 г. например имахме над 42 произшествия само за 24 часа“, посочи комисар Колев.

Той отбеляза, че Регионалната дирекция обслужва 110-километровите участъци от автомагистралите „Тракия“ и „Марица“, както и редица стратегически обекти, сред които завод „Арсенал“ в Казанлък. Допълнително натоварване носи и жътвената кампания, тъй като в областта ежегодно се прибират над 800 000 декара земеделски площи.

„Готови сме. Това не означава, че се оплакваме. Напротив, мога да гарантирам, че всяка година сме все по-подготвени от предходната. Надграждаме техническите си възможности, обучението и тактиките за гасене както на целия личен състав, така и на ръководните структури на дирекцията“, заяви комисар Стоян Колев.

БГНЕС
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Ст. Загора