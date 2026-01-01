Прокуратурата привлече като обвиняем 32-годишен мъж за агресия и нападение на полицай в Казанлък, съобщиха от обвинението.

Той е обвинен и за това, че на 13 август се е заканил с убийство на полицейски служител. Униформените са предприели проверка спрямо мъжа.

Украинец вилня и удари полицай в Димитровград

Мъжът е отказал да се подчини на разпорежданията им, като се опитал да избяга, а при задържането проявил съпротива, като причинил охлузвания по ръката и крака на единия от полицейските служители и му се заканил с убийство.

Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа, като вече му е наложен постоянен арест.