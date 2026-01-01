Полицията разследва смъртта на куче от породата „Джак Ръсел“, открито мъртво в района на гробищен парк, съобщиха от МВР.

Сигналът за починалото животно е подаден на 3 октомври около 20:50 часа. По данни на собственичката тя е открила кучето около 19:00 часа същия ден.

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Животното е иззето, като предстои да бъде извършена аутопсия, която трябва да установи причината за смъртта му.

Служители на Първо районно управление са предприели действия за изясняване на всички обстоятелства около случая.

Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава.