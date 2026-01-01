Украинец вилня и удари полицай в Димитровград, съобщиха от полицията. На 14 юни е подаден сигнал, че в района на „Неделен пазар“ се разхожда агресивен мъж, във видимо нетрезво състояние.

Униформените са открили мъжа и установили, че до тяхното пристигане той е успял да счупи с юмруци предно панорамно стъкло наавтомобил и ударил водача му на 53 г.

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Служителите са открили мъжа във вътрешността на пазара. При поискване на документите му за проверка, той отказал да ги предостави и се държал обидно и агресивно.

Замахнал и ударил по скулата единият от полицаите. Той е задържан и е установена самоличността му - 26-годишен мъж от Украйна с адрес във Варна и със статут на чужденец с временна закрила.

В багажа му са намерени 2 плика с марихуана - с тегло 11 грама. Мъжът е настанен в болница.