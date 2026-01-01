Полицията в Стара Загора разследва 29-годишен мъж, след като при проверка в дома му в село Колена са открити монети, пръстени и фибули с признаци на археологически обекти.

На 6 юли полицейски служители от сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Стара Загора са извършили проверка в жилище в село Колена, обитавано от 29-годишен мъж.

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В имота и прилежащите му помещения са намерени и иззети 60 монети, 5 пръстена и 2 фибули, всички с признаци и характеристики на археологически обекти.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.