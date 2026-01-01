75-годишна жена от Димитровград стана жертва на измама като на филм, съобщиха от полицията.

На 9 юли тя е разказала подробности за измамата, започнала преди година. Чрез социалните мрежи с нея се е свързала жена, представила се за Мери Франсоа, живееща във Франция.

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Франсоа е помагала на бедни и болни хора, но понеже самата тя се разболяла, искала сега да прехвърли събраните средства на димитровградчанката, която да продължи делото ѝ.

„Французойката“ ѝ казала, че събраните за бедните хора средства възлизат на 550 000 евро, и с нея ще се свържат адвокат и банкер от Европейската банка, за да подготвят процедурата по легализирането на документите и прехвърлянето на средствата.

През годината жената е изпратила на Франсоа 5000 лева, които да послужат за уязвими хора, а след разговор с банкера и адвоката, е изпратила още 1500 евро по различни банкови сметки, от които не е запазила банковите документи.

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Преди дни жената е споделила със своя приятелка за случилото се и в разговор с нея осъзнала, че е въведена в заблуждение и е станала жертва на измама. По случая е стартирало разследване.

Полицейските служители отправят апел към гражданите и им припомнят по никакъв повод да не извършват разплащания без да са се убедили в самоличността на отсрещната страна.