Загиналите при земетресенията във Венецуела на 24 юни са вече 3889, съобщи депутатът Хорхе Родригес, цитиран от агенция Ройтерс.

Според представените от него данни в четвъртък (местно време) ранените са 16 740, а останалите без дом - 17 907.

Два труса с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха основно северната част на Венецуела през интервал от 39 секунди. Надеждата да бъдат открити оцелели е минимална, докато стотици семейства продължават да издирват своите близки, посочва АФП.

Кошмарът във Венецуела: застрашително расте броят на жертвите, спасители търсят оцелели под руините

В сряда ООН отправи призив за дарения, за да помогне на Венецуела да се справи с последиците. От своя страна Каракас призова няколко държави да деблокират замразените венецуелски активи, блокирани в резултат на наложени санкции.

Очаква се възстановителните дейности в северната част на страната, която е най-тежко засегната, да бъдат изключително трудни, тъй като стотици сгради са се срутили или са станали необитаеми, отбелязва Франс прес.