Принц Хари посети Детската болница в Бирмингам, където се срещна с тежко болни деца, техните семейства и медицински екипи в рамките на петдневното си посещение във Великобритания. Херцогът на Съсекс пътува без съпругата си Меган Маркъл и децата им – принц Арчи и принцеса Лилибет.
Посещението беше посветено на 20-годишнината на програмата WellChild Nurse, която подпомага грижите за тежко болни деца извън болнична среда. Хари е патрон на благотворителната организация WellChild от 18 години.
Prince Harry Visits Children’s Hospital Tied to One of His Most Beloved Charities as Part of His U.K. Trip https://t.co/6b5Dnc7F1B— People (@people) July 9, 2026
По време на визитата той разговаря с медицински сестри, родители и малки пациенти, като благодари на персонала за работата му и подчерта значението на специализираните грижи за семействата. Херцогът отбеляза и трудностите, пред които е изправена британската Национална здравна служба (NHS) заради финансовия натиск.
It was a pleasure to welcome WellChild Patron, Prince Harry, to our Children's Hospital today as he met families, WellChild Nurses and staff who are transforming care for children with complex medical needs. pic.twitter.com/fB0u4LAJZT— Bham Children's Hosp 💙 (@Bham_Childrens) July 9, 2026
В разговор с 12-годишен пациент Хари сподели, че синът му Арчи е голям почитател на конструкторите LEGO и обича да строи различни модели.
Посещението в Бирмингам е част от подготовката за следващото издание на Invictus Games, което градът ще бъде домакин през 2027 г. Предишния ден Хари проведе срещи в Кралската болница в Челси с представители на фондацията на игрите и международни делегации.
Prince Harry, The Duke of Sussex, visits Birmingham Children’s Hospital in his role as patron of the charity WellChild.— KCCorrect (@Coolgirlk22) July 9, 2026
The Duke is there to celebrate the 20th anniversary of the very first WellChild Nurse. pic.twitter.com/u8dSNp0F8o
Междувременно останалите членове на британското кралско семейство изпълниха свои официални ангажименти. Крал Чарлз III и кралица Камила посетиха Лондонския зоопарк по повод 200-годишнината на Лондонското зоологическо дружество, а принц Уилям беше в Хейстингс, където се срещна с представители на местната рибарска общност и младежки организации.
Принц Хари основава Invictus Games през 2014 г. с цел да подпомага възстановяването и рехабилитацията на ранени, болни и пострадали военнослужещи и ветерани чрез спорт. След като през 2020 г. прекратиха изпълнението на официалните си кралски задължения, Хари и Меган се установиха в Калифорния. Оттогава посещенията на херцога във Великобритания са редки и обикновено са свързани с благотворителни инициативи или съдебните му дела. До момента няма информация той да се срещне с крал Чарлз III по време на настоящото си посещение.