Принц Хари посети Детската болница в Бирмингам, където се срещна с тежко болни деца, техните семейства и медицински екипи в рамките на петдневното си посещение във Великобритания. Херцогът на Съсекс пътува без съпругата си Меган Маркъл и децата им – принц Арчи и принцеса Лилибет.

Посещението беше посветено на 20-годишнината на програмата WellChild Nurse, която подпомага грижите за тежко болни деца извън болнична среда. Хари е патрон на благотворителната организация WellChild от 18 години.

По време на визитата той разговаря с медицински сестри, родители и малки пациенти, като благодари на персонала за работата му и подчерта значението на специализираните грижи за семействата. Херцогът отбеляза и трудностите, пред които е изправена британската Национална здравна служба (NHS) заради финансовия натиск.

В разговор с 12-годишен пациент Хари сподели, че синът му Арчи е голям почитател на конструкторите LEGO и обича да строи различни модели.

Посещението в Бирмингам е част от подготовката за следващото издание на Invictus Games, което градът ще бъде домакин през 2027 г. Предишния ден Хари проведе срещи в Кралската болница в Челси с представители на фондацията на игрите и международни делегации.

Междувременно останалите членове на британското кралско семейство изпълниха свои официални ангажименти. Крал Чарлз III и кралица Камила посетиха Лондонския зоопарк по повод 200-годишнината на Лондонското зоологическо дружество, а принц Уилям беше в Хейстингс, където се срещна с представители на местната рибарска общност и младежки организации.

Принц Хари основава Invictus Games през 2014 г. с цел да подпомага възстановяването и рехабилитацията на ранени, болни и пострадали военнослужещи и ветерани чрез спорт. След като през 2020 г. прекратиха изпълнението на официалните си кралски задължения, Хари и Меган се установиха в Калифорния. Оттогава посещенията на херцога във Великобритания са редки и обикновено са свързани с благотворителни инициативи или съдебните му дела. До момента няма информация той да се срещне с крал Чарлз III по време на настоящото си посещение.