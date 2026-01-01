Пълномащабно тактическо учение с практически действия за противодействие на тероризма се проведе в Разград, съобщиха от полицията.

В тренировката за действия при терористична заплаха и осъществен терористичен акт се включиха служители на ОД на МВР, сектор „Специални тактически действия“ при Зонално жандармерийско управление-Русе, РД „Гранична полиция“-Русе и РДПБЗН-Разград. В занятието участва и екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

ОД на МВР-Разград

Изходната ситуация, заложена в плана, включваше следното: обявен за издирване автомобил е взривен на бензиностанция в близост до град Разград; втори автомобил с три маскирани и въоръжени лица се придвижва към сграда на територията на града, където се провежда тренировка по баскетбол.

Зрелищно антитерористично учение в Добрич (СНИМКИ)

При последвала заложническа криза започват преговори за освобождаване на лицата. Обстановката ескалира и жандармеристите предприемат действия по проникване в сградата. Те ликвидират двама от терористите, но третият успява да избяга през авариен изход.

Започва преследване от патрулен автомобил с включена светлинна и звукова сигнализация. По Гаров път беглецът е спрян с помощта на ленти с шипове. Извършителят не се подчинява на полицейските разпореждания и е произведена стрелба с тейзър, при която е свален и задържан.

ОД на МВР-Разград

В хода на учението бяха отработени действия по първоначална реакция при инцидент, оказване помощ на пострадали, изграждане на контролно-пропускателни пунктове и заградителни мероприятия, издирване и неутрализиране на извършители, водене на преговори с похитителите и координация между различните структури, ангажирани с овладяването на кризисната ситуация.

ОД на МВР-Разград

ОД на МВР-Разград

Основната цел на учението беше проверка на готовността на структурите за реакция при терористична заплаха, както повишиаване ефективността на действията при възникване на кризисни ситуации. Проведеното занятие потвърди добрата координация между институциите и способността им да реагират адекватно при сложни и динамични ситуации.