Пожар на голям фронт се разрази в района на село Генерал Тодоров, в близост до автомагистрала „Струма“, съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

В гасенето участват четири противопожарни автомобила от Сандански и един от Петрич. Пожарът е с голям фронт, като усилията на екипите са насочени към ограничаването на разпространението му, посочиха от пожарната.

Движението в участъка от км 155 до км 157 на магистрала "Струма" се осъществява с повишено внимание поради намалена видимост от задимяването от пожара, предупредиха от АПИ.

Пожар спря влаковете през гара Марикостиново

По тяхна информация огънят все още не е достигнал землището на село Генерал Тодоров. Към момента няма данни за засегнати жилищни сгради или пострадали хора. Действията по овладяване на пожара продължават.

Междувременно стана ясно, че около 100 декара сухи треви и храсти са изгорели при пожара край гара Марикостиново, възникнал вчера вечерта, съобщиха от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Петрич.

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По думите му на главен инспектор Стоян Тилев пожарът е бил потушен около 22:00 часа. Огънят е нанесъл материални щети, изгорели са около половин декар лозови насаждения.

Огънят е причинил и материални щети по железопътната инфраструктура, като са засегнати траверси по железния път. В момента се извършва подмяната им, за да бъде възстановена нормалната експлоатация на участъка. Заради засегнатите траверси движението на влаковете през гара Марикостиново беше временно преустановено. Огънят беше потушен от два екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и екипи на Аварийно звено – Петрич.