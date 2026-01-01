Ако България иска да бъде реализирана такава стратегическа инвестиция в областта на отбраната като изграждането на завод на „Райнметал“ и тя да има значение не само за нашата страна, но и за сигурността в целия Европейски съюз, тази инвестиция трябва да бъде реализирана. Това каза Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС пред журналисти в парламента.

За правителството на Росен Желязков и на нас от ПП ГЕРБ тази инвестиция беше стратегическа, посочи тя.

Ние направихме най-важните стъпки. Беше сключена спогодба между Министерството на икономиката и „Райнметал“. Беше получено ноу-хау за изграждането на такъв завод. Така „Райнметал“работи в целия свят. Всичко, което беше необходимо, ние направихме в рамките на нашето правителство, заяви Петкова.

Стратегическа инвестиция за 1 млрд. евро: България и „Райнметал“ дадоха старт на завод за боеприпаси

В проектобюджета за 2026 г. и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза много ясно сме посочили какви са нашите намерения. Ние сме предвидили средства в размер на 260 млн. евро. за дружеството, което е създадено от Министерството на икономиката и което трябва да изгради този завод и отделно сме предвидили 407 млн. евро за съвместното дружество между ВМЗ и „Райнметал“. Това са нашите амбиции, обясни още тя.

Виждам, че колегите от "Прогресивна България" също са заложили в средносрочната бюджетна прогноза за 2026 г. 470 млн. евро по отношение на дружеството "Иганово". Виждам, че те също потвърждават правилността на тази наша стъпка и подкрепят този стратегически за България проект. Те са длъжни да намерят необходимия ресурс, защото проектът е много важен, каза още Петкова.

България и „Райнметал“ подписват проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси у нас

Тя добави, че не разбира за какво предоговаряне става въпрос. Това което ние сме заплатили е 43 млн. евро, за да придобием ноу-хау. Това е пътят, по който може да бъде реализирана тази инвестиция. Няма нищо неизгодно в това.

Не би трябвало да се допуска разпадане на сделката, категорична е тя. Ако този проект се провали, виновни ще са управляващите от "Прогресивна България".

Темата коментира и депутат от ПГ на "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Има сериозен риск България да загуби инвестицията на германския оръжеен концерн „Райнметал“, а проектът да бъде реализиран в съседна държава. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ пред журналисти в Народното събрание днес, предаде БГНЕС.

„България първо изгуби много голям немски инвеститор – „Бош“, със стотици инженери в София. Сега става ясно, че е напълно възможно да не се осъществи проектът с „Райнметал“, което е изключително разочароващо“, каза още Мирчев. Той подчерта, че става дума за инвестиция с вече осигурен пазар за продукцията.

„Много рядко, в който и да е бизнес, всичко, което е произведено от един завод, е с готова реализация. Тоест, той щеше да бъде изключително печеливш“, посочи съпредседателят на ДБ.

По думите му България рискува да отблъсне стратегически германски инвеститор, докато насочва усилията си към привличането на капитали от Китай.

„Докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай. Говорим само за китайски инвеститори и това чуваме от правителството, което ние смятаме за изключително неправилно“, заяви Мирчев.

Според него, ако проектът не бъде реализиран у нас, заводът бързо ще бъде изграден в друга държава от региона.

„Не трябва да имате съмнение - този завод ще отиде в съседна страна много бързо, ако ние го откажем. Още повече, когато той е с гарантирана печалба и ще произвежда изключително важни боеприпаси за българската армия и за източния фланг на НАТО. Това в някаква степен прилича и на саботаж“, коментира Мирчев.