Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси днес на официална церемония в Министерския съвет. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години. Ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия, тя е част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.

ВМЗ-Сопот и „Райнметал“ създават съвместно дружество с мажоритарен германски дял

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и близо 1000 висококвалифицирани нови работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот.

Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.