Президентът Румен Радев коментира поредния заформил се задочно сблъсък между него и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

По-рано в кулоарите на парламента Борисов повдигна пръв темата за инвестициите и обвини държавния глава, че ги спира: „От пет години от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ-Сопот, за да коментираме какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите, така че да го гледат. Всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и този партиен лидер, защото той не се държи като президент, е да не стане. Радев иска да подплаши инвеститорите“. Изказването му бе във връзка с решението на президента да даде на компетентните органи сигнали за злоупотреби във ВМЗ-Сопот.

Радев отговори, че Бойко Борисов трябва да е благодарен за случващото се с "Райнметал", вместо да отправя постоянни критики към него.

"Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер (б.р. Армин Папергер - главният изпълнителен директор на немския отбранителен концерн "Райнметал") в България и го убедих да инвестира тук, защото страната ни предлага прекрасни възможности за инвестиция. Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция. Отговорността е на изпълнителната власт", допълни Румен Радев.

"Нямам намерение да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби и нередности, аз съм длъжен да реагирам, както винаги съм го правила", посочи още държвният глава.

Президентът Радев коментира и дебатите и предстоящото гласуване на петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. По думите му прави впечатление самодоволството, с което управляващите вярват, че "вотовете на недоверие няма да минат."

"Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва една политическа сила, която все повече овладява и то демностративно не само мандатоносителя, но и цялото управление. Но прави впечатление самоувереността и самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина - фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство може да бъде измама, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, тя зависи и от ситуацията, извън парламента. А българите обедняват и все повече усещат липсата на справедливост, негодуванието расте", посочи Радев.

На въпрос коя е тази политическата сила, за която държавният глава говори, той каза, че тя е видна за всички българи и това е „Ново начало“. Относно думите на лидера й Делян Пеевски, че президентът е фалшив спасител, Радев каза, че няма никакво намерение да отговоря на несъстоятелни нападки. Според него политически лидери и партии не знаят къде и как живеят хората. Радев зададе въпроса "къде и как живее лидерът на тази партия. "

На въпрос защо Пеевски е пазен от "Национална служба за охрана" (НСО) президентът заяви, че този въпрос е към Тристранната комисия, която действа и взема своите решения по сигнал. "Там президентската институция няма намеса, подчерта Радев. Може да се обърнете към НСО, към главния секретар на МВР, към председателят на ДАНС, те членуват в тази комисия- те решават", посочи президентът.