Двегодишното дете, получило тежко нараняване с огнестрелно оръжие в новогодишната нощ в Скопие, почина тази сутрин, съобщи "Макфакс".

Главната прокуратура в Скопие съобщи, че е издадена заповед за аутопсия на детето, за да се изяснят напълно причините и обстоятелствата около случая.

Простреляха бебе в главата по време на новогодишно тържество в РС Македония

Според наличната до момента информация бебето е било улучено от метално тяло, за което се предполага, че е случаен куршум, по време на новогодишно тържество.

Вътрешният министър на Република Северна Македония Панче Тошковски заяви, че случаят се разследва.