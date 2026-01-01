Оспорвани двубои и любопитни теми на знание ще предизвикат претендентите за победа в “The Floor” тази неделя. След поредица от зрелищни дуели, в играта остават 77 участници, готови да защитават своите територии, но и да завладяват нови. Битката е в разгара си, а зaлогът става все по-висок.

Сблъсъците на гигантския LED под ще бъдат толкова оспорвани, че всяка секунда ще бъде от значение, а името на победителя – загадка до последния момент. От експерти в неочаквани сфери до хора с необичайни хобита – водещият Юлиан Костов ще предизвика участниците да използват не само знанията си, но и своята стратегическа мисъл, за да надвият опонентите.

Кой ще запази самообладание под натиска на времето и напрежението? Ще успеят ли играчите с най-голяма територия да запазят позициите си, или ще претърпят поражение? Отговорът разберете в новия епизод на „The Floor“ на 8 март в 20:00 ч. по NOVA.