Как Иран се преобрази – от светска монархия в консервативна ислямска република под властта на аятоласите? И кой начерта пътя към войната, която заплашва да завладее целия Близък Изток? Отговорите търсят международните редактори Александрина Аврамова и Кирил Нинов тази събота – в „Темата на NOVA”.

Последните седем десетилетия в Иран са белязани от мащабни вътрешни борби за власт, знакови политически обрати и нестихващо напрежение в обществото, което остава дълбоко разделено между традиционализма и стремежа към модернизация. Международната изолация и ескалиращото напрежение с Израел и със Съединените щати превръщат страната в един от най-непредсказуемите фактори в Близкия Изток.

Докато висшите духовници в ислямската република се опитват да овладеят хаоса, натискът срещу тях е все по-настойчив. Сред водачите на опозицията е престолонаследникът на Иран и син на последния ирански шах – Реза Пахлави, който вече 46 години живее в изгнание в Съединените щати. Кой ще надделее и какви са възможните сценарии за бъдещето на Близкия Изток? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Даниел Георгиев.

Гледайте „Иран: революция, власт и война“ в „Темата на NOVA“ на 7 март, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.



