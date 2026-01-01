Централната избирателна комисия (ЦИК) установи реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители през април. Това съобщиха от ЦИК.

В решенията се посочва, че държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 20 451,68 евро с ДДС на партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати в изборите за народни представители във всички изборни райони, и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии.

На коалиция, в която участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия. Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 2556,46 евро с ДДС на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати за народни представители. Тези средства са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги, посочват от ЦИК.

Сумата не може да надхвърля 1 533 875,64 евро за партия и коалиция при участие в изборите за народни представители и 102 258,38 евро за инициативен комитет, регистрирал кандидат за участие в изборите за народни представители.