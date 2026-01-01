Жена на 45 е задържана след опит да вкара в обращение неистинска банкнота от 50 евро в магазин в село Братя Даскалови. Това съобщиха от полицията.

На 4 март в 15:30 часа в полицейския участък в Братя Даскалови е получен сигнал от служителка на магазин в селото, че неизвестно лице е прокарало в обращение неистинка банкнота от 50 евро, като с нея е извършило покупка от търговския обект. В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установена 45-годишна жена, която е направила пълни самопризнания, допълниха от пресцентъра.

Започнало е разследване в районното управление в Чирпан под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.