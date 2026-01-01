Българските власти увериха за пореден път, че присъствието на американски военни самолети у нас не е свързано с бойни действия. Премиерът Андрей Гюров заяви, че България не участва в конфликта в Близкия изток и в небето над страната не се извършват военни операции, а военният министър Атанас Запрянов подчерта, че разположените самолети са логистични и не могат да нанасят удари. Това се случи по време на блицконтрол и редовен парламентарен контрол в Народното събрание.

"България не е страна в конфликта в Близкия изток и по никакъв начин не участва в действията на Израел и САЩ спрямо Иран", посочи министър-председателят и призова да се спре със спекулациите и да се говори само с факти, за да не се всява излишно напрежение сред обществото в така или иначе сложната световна ситуация.

„На територията на нашата страна и в нашето въздушно пространство не се предприемат никакви действия, които са свързани с акциите на САЩ и Израел. Няма никаква промяна относно заявената нота за засилено предно присъствие на наши съюзници на наша територия и това не предполага взимане на решения в Народното събрание. Това, което мога аз да потвърдя, е, че съм изискал от министъра на отбраната да направи анализ дали тези самолети могат да бъдат преместени от гражданското летище, като им бъде осигурена необходимата логистична подкрепа“, посочи Гюров.

По думите на депутатите от "Възраждане", обаче, тези самолети са за зареждане на военна техника, участваща в конфликта в Близкия изток и изразиха огромно притеснение за това дали небето над България е защитено и има ли подсигуряване на достатъчна противъздушна отбрана. Служебният премиер отговори, че ясно се вижда как определени политически сили се опитват да създават паника сред българските граждани, за да я използват за политическа пропаганда.

"Служебното правителство няма да участва в такива действия. Нашата цел е да осигурим спокойствие и да предоставяме факти, които да не се ползват за внушения", каза министър-председателят и допълни: "Ние сме НАТО и се ползваме от отбранителните способности на този съюз. Генералният секретар на НАТО потвърди, че НАТО не е страна в този конфликт към този момент. Все пак да кажем, че с нашето членство в този съюз ние получаваме едни отбранителни способности, които дават спокойствие на българските граждани. Тези способности са налични и работят безотказно".

На редовния парламентарен контрол темата с американските военни самолети на територията на страната ни, на летище "Васил Левски", коментира и ресорният военен министър Атанас Запрянов, като отрече появилите се спекулации. Той още веднъж обясни, че тези самолети са логистични и не могат да нанасят удари.

„Никъде не съм заявявал, че американските военни самолети са предназначени за десант на войски и техника при сухопътни операции, не съм споменавал и какви са видовете самолети, разположени на летището в София, а само от какъв тип са. Самолетът С-17 Globemaster, например, е военнотранспортен самолет и не е летяща зареждаща машина. Освен това тренировки и обучения с участието на такъв брой летателни апарати и техника, включително изтребители и по-голям брой личен състав, са се провеждали и друг път на територията на страната и ще продължат да се провеждат, съгласно плановете. Но просто за първи път такъв брой самолети кацат на летище за обществено ползване и аз много ясно посочих причините за това“, каза Запрянов в отговор на въпрос по време на парламентарния контрол.

Той обясни, че задачите, които ще се изпълняват в рамките на съвместната тренировка, с формирование и техника от въоръжените сили на България, ще бъдат отработени на територията на страната във въздушното пространство на страната ни и над изключителната икономическа зона на България в Черно море.

„Всички задачи ще бъдат точно координирани с компетентните органи“, допълни военният министър.

Ресорният министър бе попитан и за чуждите военнослужещи, които се намират на територията на страната ни и по конкретно на летище „Враждебна“. Той обясни, че на 17 февруари е разрешено преминаването през въздушното пространство на България и пребиваване на територията на страната с невоенен характер на до 15 самолета на ВВС на САЩ с кацане на летище „Васил Левски“ в София за презареждане със средства в авиационна база „Враждебна“ до 31 май 2026 година. А броят на съюзническите военнослужещи, намиращи се във „Враждебна“, варира според задачите, но не надвишава 335 души до днешна дата.

"Основно това е летателен и технически състав за поддържане на тези самолети. Съюзническите военнослужещи изпълняват задачите си, съвместно с личния състав на авиационната база. Подобни съвместни задачи не са прецедент. Пребиваването на американски военнослужещи има и в други военни формирования на територията на страната с цел изпълнения на дейностите на НАТО. Те са длъжни и спазват законите на България“, посочи Атанас Запрянов и допълни, че има абсолютен контрол при тяхното придвижване от базата до самолетите и от самолетите до базата от военна полиция.