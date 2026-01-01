Парламентът задължи служебния министър-председател Андрей Гюров да дойде в парламента, за да участва в изслушването относно намиращите се на Летище „Васил Левски - София“ военни самолети на САЩ и напрежението в Близкия изток.

Предложението направи Тошко Йорданов от „Има такъв народ“. Темата е важна, да задължим Гюров да дойде в парламента, предложи той. „Стига е риткал с Бербатов като някакъв хлапак из коридорите на Министерския съвет футбол", коментира той.

Председателстващият заседанието заместник-председател на Народното събрание Цончо Ганев каза, че от администрацията на парламента ще се свържат с министър-председателя сега и изрично ще го помолят да дойде в парламента и да прекрати срещата си с областните управители.

Явор Божанков („Продължаваме промяната-Демократична България“) се възпротиви на предложението на Йорданов. Искате да ударите отново служебния кабинет, той ви бърка всеки ден в здравето. Това е награда за този служебен кабинет, но проявете поне за две секунди отговорност и не викайте министър-председателя излишно, защото той има сериозни държавни ангажименти, каза Божанков и уточни, че става въпрос за осигуряване на честността на вота.

След като парламентът прие да бъде задължен премиерът Гюров да дойде в парламента, Божанков поиска прегласуване, предшествано от проверка на кворума. След регистрация продължила близо две минути, се събраха необходимите 121 депутати за наличие на кворум и предложението на Тошко Йорданов беше прието и при прегласуването.

За да отговорят на въпросите на депутатите, в пленарната зала са служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, министърът на външните работи Надежда Нейнски и изпълнителният директор на „Летище София“ ЕАД Иван Димитриев.

БТА

Докато администрацията се свърже със служебния премиер беше дадена почивка от 15 минути, по искане на парламентарната група на „Има такъв народ".

След възобновяване на заседанието Цончо Ганев информира, че в Министерския съвет (МС) не вдигат телефона и няма връзка, затова помоли администрацията на парламента да се свържат с МВР и да изпратят екип в МС, който да провери дали всичко е наред със служителите и самия Министерски съвет и дали няма извънредна ситуация.

Искра Михайлова („ДПС-Ново начало") каза, че им остава да се обърнат към президента Йотова, която да накара назначения от нея премиер да се яви пред Народното събрание на Република България, която е парламентарна република.

„Вече един час чакаме премиера Гюров да дойде в пленарна зала и да обясни какви са тези военни самолети на летището в София и с каква цел са там. Но той отказва да посети парламента. Това е негово здължение. Крие се, не си вдига телефоните. Ние цялата парламентарна група на МЕЧ в момента сме в зала и чакаме премиера. Йотова го назначи, тя отговаря за неговите действия и тя трябва да обясни или да прати искане от президентството защо той рита мачлета с Бербатов в неговия кабинет, но не намира време да дойде в парламента и да обясни за национално значим казус“, каза във включване на живо във Facebookлидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Служебният външен министър Надежда Нейнски

Разполагането на софийското летище на военни самолети на САЩ не е свързано с текущи или планирани военни операции, заяви при изслушването си в парламента служебният външен министър Надежда Нейнски. То е по искане на парламентарната група на „Възраждане“.

Тя обясни, че с нота от 17 февруари 2026 г. посолството на САЩ е поискало разрешение и подкрепа за разполагане на до 15 самолета на международното летище в София за времето от 17 февруари до 31 май т.г., както и за съдействие за осигуряване на достъп на военнослужещи до летищната писта, свързано с изпълнение на дейности по засилената бдителност на Алианса. Съгласно Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Р България на съюзнически и чужди въоръжени сили, министърът на отбраната е дал исканото разрешение по разполагане на сили и средства на САЩ на летище „Васил Левски“ за упоменатия период, посочи служебният министър.

По думите на Нейнски за полети на въздухоплавателни средства на военновъздушните сили (ВВС) на САЩ във въздушното ни пространство е в сила и се използва предоставеното постоянно дипломатическо разрешение за 2026 г. Както е посочено в официалната информация на Министерството на отбраната, самолетите на летище „Васил Левски“ са на ВВС на САЩ, разполагането им е в подкрепата на обучение, свързано с дейностите им по засилена бдителност на Алианса, личният състав е за обслужване на самолетите, разполагането е в подкрепа на тренировъчни дейности, подчерта Нейнски. Самолетите са изцяло с логистична функция и нямат нападателни способности, като целта им е да подпомагат логистични операции чрез презареждане във въздуха, а не да участват в бойни мисии, подчерта тя.

БТА

Летище „София“ се използва за паркиране и поддръжка на самолетите поради ограничения капацитет на военната инфраструктура, добави служебният външен министър. Очаква се американските самолети и персонал да бъдат у нас за посочения в нотата период за обучение и поддръжка като част от дейностите по засилена бдителност. Разполагането не е свързано с текущи или планирани военни операции, увери Надежда Нейнски. По думите ѝ следва да се подчертае, че руската агресия срещу Украйна е наложила значително засилване на охранителния и възпиращ потенциал на източния фланг на НАТО в отговор на дефинирането на заплахата от Русия като най-значима и пряка за евроатлантическата сигурност.

От 2022 г. в НАТО се предприеха редица мерки за засилване на отбраната на съюзниците, сред които засилени мисии за охрана на въздушното пространство, разполагане на съюзни сили на ротационен принцип, разширени логистични изисквания, провеждане на по-мащабни учения, припомни Нейнски. В контекста на геостратегическото положение на България в Черноморския регион и на Балканите нарастват съюзните ни ангажименти по изпълнение на мерките за засилена бдителност, вкл. провеждането на учения, изтъкна министърът. За тази цел съюзниците редовно използват съоръженията на учебен полигон „Ново село“, авиобазите в Безмер и Граф Игнатиево, добави тя. И обясни, че ако военновъздушните бази достигнат капацитета си по време на учение, възможно е използването на гражданска инфраструктура като летище София.

Във връзка с въпрос на Ангел Георгиев от „Възраждане“ защо не е сезирано Народното събрание (НС) и не се е изискало парламентарно решение, Надежда Нейнски посочи, че има питане до Конституционния съд, в което се казва, че когато става дума за съюзнически сили, е достатъчно да има единствено решение на Министерския съвет (МС) и не се изисква парламентарно решение, а със САЩ сме стратегически партньори, което е причината, поради която решението е взето на ниво МС.

Чух за американските самолети, за съжаление не мога да дам никакви мнения по това, би трябвало концесионерът да отговори. Това каза от парламентарната трибуна Иван Димитриев, изпълнителен директор на летище „София“ ЕАД. Фирмата ни е бившият летищен оператор на летище „София“ и от 2021 г., след даването на летището на концесия, остана 15-16 души и се занимава с управление на активите, останали извън концесията, обясни той. По предложение на Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) той бе освободен от изслушването, тъй като няма отношение към темата.