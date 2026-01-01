По обвинение на прокурор от Софийска районна прокуратура 53-годишен мъж е осъден на 5 години лишаване от свобода за измама, извършена в условията на опасен рецидив.

П.Л. е признат за виновен за това, че в периода от края на юли до края на август 2022 г. в София е заблудил Л.М., че дружеството ѝ е одобрено по процедура на Програмата за развитие на селските райони.

Обвиняемият поискал от пострадалата първоначално 4 000 лева „такса за Министерство на земеделието и храните“, а след това – 53 000 лева като „самоучастие“ по проекта. Впоследствие се установило, че П.Л. я е измамил, като причинената имотна вреда е в размер на 57 000 лева.

Деянието е извършено при условията на опасен рецидив, тъй като П.Л. е бил осъждан за сходно престъпление.

Разследването е включвало експертизи и разпити на свидетели, които сочели П.Л. като автор на измамата. Софийският районен съд го призна за виновен и наложи ефективно наказание лишаване от свобода за срок от 5 години при строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.