38-годишен мъж е привлечен като обвиняем за закана с убийство и причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие, съобщиха от Районна прокуратура – Благоевград.

По първоначални данни през нощта на 13 юни в Сандански мъжът отправил заплахи за убийство към жена, като държал в ръцете си трион. Според прокуратурата заканата е била възприета от пострадалата и е могла да предизвика у нея основателен страх за осъществяването ѝ.

По време на инцидента обвиняемият нанесъл побой на жената. Вследствие на нападението тя е получила множество порезни рани по различни части на тялото, както и хематоми, оток и зачервяване.

„Заслужаваш да те убия“: Прокуратурата обвини мъж за домашно насилие и закана за убийство над жена

В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествието, разпити на свидетели, освидетелстване на пострадалата и изземване на веществени доказателства. Назначени са съдебномедицинска експертиза и други експертни изследвания.

С постановление на Районна прокуратура – Благоевград обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.