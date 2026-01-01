Мъж на 82 години е пострадал след катастрофа на главен път I-7 в участък между ямболските села Кукорево и Окоп, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Ямбол.

Сигнал за инцидент с два автомобила е постъпил към 14:05 часа като място са изпратени полицейски екипи, дежурни огнеборци и екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

Установени са два автомобила, които са навлезли в канавката – „Мерцедес", управляван от 82-годишен мъж, и „Ситроен", управляван от 63-годишен шофьор. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни. Нанесени са щети по двата автомобила.

Микробус и две коли се удариха край Ямбол, пострадаха осем души, сред които две деца

По-възрастният шофьор е транспортиран областната болница „Св. Пантелеймон” в Ямбол с болки в гърдите и по първоначални данни е с фрактура на гръдна кост, посочиха от полицията.

На местопроизшествието се извършват процесуални следствени действия.