"Като разбраха, че кметът на Бургас Димитър Николов ще ги бие на президентските избори, те дадоха "Евровизия" на Бургас, за да отстранят кмета от президентската надпревара", това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Варна.

"Знаят, че той и ГЕРБ като са отговорни, и ще се представят брилянтно. Затова и г-жа Йотова първо го поздрави за "Евровизия", допълни Борисов.

По-рано днес кметът на Бургас Димитър Николов публично отрече да има намерение да се кандидатира за президент или вицепрезидент на предстоящите избори. „Аз за себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам“, каза още Николов.

По думите на Бойко Борисов само ГЕРБ изпълнява обещанията си, а днешните управляващи "само обещават, но нищо реално не се прави".

До септември ГЕРБ ще извади правителство в сянка, за да може да е ясно кой ще изпълнява функциите на министри, ако хората ни се доверят при следващите избори, заяви още Борисов. "Варна днес е мръсен, задръстен град, няма туристи. Уж "Баба Алино" е незаконен град, пък има пътища направени до него, и има и сметоизвозване, и кметът си има свой бизнес", коментира Борисов и допълни: "Днес бая ескорти видях с бронирани БМВ-та из града, по 3-4 коли в кортежа, но те варненци виждат. Лятната ни столица по наше време беше средище на срещи на най-високо ниво - от Ердоган, през Жан-Клод Юнкер, Дейвид Камерън".