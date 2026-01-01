„Евровизия 2027“ не е финалната точка, а началото на огромна работа, която вече е започнала. Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов по време на среща с медиите заедно с генералния директор на БНТ Милена Милотинова във връзка с подготовката за домакинството на песенния конкурс.

Финалът на „Евровизия“ ще бъде на 15 май, а Николов заяви, че на следващия ден иска да може да обяви, че България се е справила успешно с домакинството, постигнала е рекорди и гостите и участниците са останали доволни от организацията.

„Можем да си отдъхнем на 16 май, но тогава имаме изключително много работа“, каза кметът, като подчерта, че подготовката вече е започнала. Още в петък са обявени процедурите, които трябва да бъдат проведени по Закона за обществените поръчки. По думите му процесът ще бъде прозрачен, а медиите ще бъдат информирани за отделните му етапи.

Защо Бургас беше избран за домакин на „Евровизия 2027“?

Сред основните задачи са транспортът и цялостната логистика около събитието – въздушните връзки, автобусният транспорт и шатълите, както и координацията с транспортни компании, туроператори, хотелиери, ресторантьори и службите за сигурност. Целта е делегациите и екипите, които ще пристигнат в България, да се почувстват „като у дома си“.

Николов благодари на бургазлии и на хората от страната, които са подкрепили кандидатурата на града, както и на останалите градове и участници в надпреварата. Той призова „Евровизия“ да бъде обединяваща тема за България.

„Нека покажем на света, че сме единни, задружни, креативни, усмихнати, обичащи веселието и живота“, каза кметът.

По думите му домакинството трябва да бъде възможност страната и регионът да бъдат представени пред международната публика не само като туристическа дестинация, но и с културните и фолклорните си традиции. Сред акцентите, които Бургас и регионът могат да предложат на гостите, Николов посочи и нестинарството – единственото място в света, където се танцува върху огън. Тези възможности ще бъдат представени по достъпен начин, увери той.

Над 1000 журналисти се очакват в Бургас

БНТ се подготвя за пристигането на повече от 1000 журналисти, съобщи генералният директор на телевизията Милена Милотинова. Тя и Николов вече са направили обход на местата, които могат да бъдат използвани за настаняване на медиите, както и на връзките между пресцентъра и зоната на продукционното шоу.

„Цялото това струпване на медии в Бургас е огромен шанс да покажем страната си такава, каквато е – красива, гостоприемна, страна на таланти, на хора, готови да приемат предизвикателства и да докажат, че могат да направят световно събитие“, заяви Милотинова.

Като телевизия домакин БНТ ще бъде основният организатор на продукционното шоу в тясно сътрудничество с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). По думите на Милотинова конкурсът има огромен международен и дигитален обхват, като свързаното с „Евровизия“ съдържание достига до десетки милиони потребители в социалните мрежи, а самото събитие – до многомилионна международна аудитория.

„Десетки милиони, по-скоро стотици милиони хора ще могат да видят това, което направим тук със съвместни усилия“, каза тя.

Първата ключова задача е сцената

Предстои БНТ и Община Бургас да обявят необходимите административни процедури и обществени поръчки. Първата ключова задача е проектът за сцената, около който ще бъде изградена цялостната концепция на шоуто. След това ще бъде уточнено и разпределението на местата за зрителите.

Милотинова отбеляза, че процедурите изискват време, но към момента подготовката върви в срок. БНТ работи по организацията още от победата на България във Виена на 17 май.

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Тя припомни и успешното завръщане на България в конкурса след тригодишно отсъствие. По думите ѝ страната се е завърнала „триумфално“, като е постигната най-голямата разлика в 70-годишната история между първия и втория в класирането както в зрителския, така и в публичния вот. Българската изпълнителка е получила и награда за най-добро представяне два часа преди финала.

„Летвата е много високо вдигната и ни предстои много работа“, каза Милотинова.

„Евровизия“ трябва да се усеща в целия регион

И Николов, и Милотинова подчертаха, че конкурсът не трябва да остане ограничен само до мястото, където ще се проведат полуфиналите и финалът. Според тях атмосферата на „Евровизия“ трябва да обхване целия Бургас и региона.

Милотинова посочи, че редица европейски градове, които не са столици, вече успешно са били домакини на конкурса. Сред тях са Базел, Малмьо, Ливърпул, Ротердам и Торино.

„Всъщност Евровизия трябва да се чувства в целия град, а не само в мястото за провеждане на полуфиналите и финала. Не само в целия град, но и в целия регион“, каза тя.

Кметът очаква домакинството да даде сериозен тласък на бизнеса и туризма. Той съобщи, че вече е разговарял с големи и средни хотелски вериги, както и с представители на различни категории места за настаняване. По думите му е важно да не се допуска необосновано увеличение на цените, което може да навреди на имиджа на Бургас и България.

„Изключително важна е репутацията ни“, подчерта Николов.

Той припомни опита на Бургас в организацията на големи събития и изградената през годините инфраструктура за сигурност. Милотинова също даде висока оценка на реакцията на града след избора му за домакин, като посочи организирания флашмоб и ентусиазма на жителите.

„С този мотивиран екип, който имате, с още по-мотивирания и професионален екип на БНТ и с подкрепата на EBU мисля, че ще направим нещо впечатляващо“, заяви Милотинова.