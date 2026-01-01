В 2142 пощенски станции се приемат заявления за помощ за отопление за сезон 2026-2027 г., съобщиха от пресцентъра на „Български пощи“.

В съобщението се посочва, че през август и септември 2026 г. са заявени 27 процента повече услуги за подаване на заявления за помощ за отопление в сравнение със същия период на 2025 г.

Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление

Общо 76 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се предлагат в пощенските станции, посочват от дружеството.

Пълният списък на услугите и пощенските станции, в които се предоставят, е публикуван на сайта на „Български пощи“.

Хората без доходи, отопляващи се на твърдо гориво, ще получат наведнъж помощта за отопление

С решение на правителството хората и семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат еднократно пълния размер на целевата помощ за отопление от 321,95 евро за предстоящия зимен сезон. В резултат на решението на кабинета се очаква най-малко 20 000 души и семейства без доходи да получат еднократно пълния размер на помощта.