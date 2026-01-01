Председателят на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев от „Възраждане“ не е бил допуснат да влезе в Република Северна Македония, където е пътувал за поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова. Това съобщи самият Георгиев във Facebook.

По думите му на границата е бил спрян заради неплатени съдебни разноски.

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„На границата бях спрян и не бях допуснат да отида на делото, защото съм имал за плащане съдебни разноски. Чак като ги платя мога да влизам в Македония“, написа депутатът.

Георгиев твърди, че разноските са свързани с производство срещу него след посещение на група от „Възраждане“ на Каймакчалан.

„Разноските са за бутафорно дело, образувано срещу мен като част от група на Възраждане, посетила Каймакчалан. Македонските органи са образували делото, без да ме известят за това. Без да ми дадат право на адвокат, без да мога да се запозная с материалите по делото, без да имам право на защита и т.н.“, посочва той.

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Според Георгиев самоличността му е била установена чрез снимки от социалните мрежи и от сайта на Народното събрание. Той отрича групата, с която е бил, да е преминавала незаконно държавната граница.

„Няма точна локация, на която сме нарушили държавната граница и сме влезнали нелегално. Няма и как да има, защото групата ни не е направила това. Не сме известени нито, че се е водило дело, нито за резултатът от него, още повече, че имаме каквито и да било разноски за плащане“, пише още депутатът.

Той отбелязва, че преди това два пъти е посещавал Северна Македония във връзка с делото срещу Ива Михайлова и тогава не е имал проблем при преминаването на границата.

„Абсурдът е пълен, защото вече 2 пъти ходих на дела на Ива Михайлова и никой не се беше сетил за тези съдебни разноски и бях допуснат свободно“, заявява Георгиев.

Според него сегашният отказ има за цел да му попречи да присъства на делото и да окаже морална подкрепа на Михайлова.

„Сега обаче, някой в РСМ е решил да ми попречи да подкрепя Ива морално. Още по-скандалното е, че съм действащ депутат и председател на парламентарната комисия за българите извън страната“, пише той.

Георгиев заявява, че ще потърси реакция от българското Министерство на външните работи и ще сезира българските представители в Европейския парламент.

„Ще поискам от българското МВнР да постави остро случая и да запознае европейските институции, както и да реагира пред македонската страна. Ще сезирам и българските евродепутати“, посочва депутатът.

Той призовава и за промяна в позицията на българските институции по отношение на Северна Македония.

„Време е българската държава да заеме по-твърда и непримирима позиция относно дискриминацията спрямо изявените българи в Македония и спрямо антибългарската медийна и политическа истерия, завладяла съседната държава“, заявява Георгиев.

Делото срещу Ива Михайлова

В Кочани продължава делото срещу Ива Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство. Тя е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата, след автомобилна катастрофа, при която е загинал човек.

Инцидентът е станал в началото на октомври 2025 г. При произшествието са пострадали няколко души, сред които и самата Михайлова.

След катастрофата документите ѝ са били отнети, което не ѝ позволява да пътува до България за лечение. Според информацията по случая такова лечение е необходимо заради спецификата на травмите на гръбначния ѝ стълб.