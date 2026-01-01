Случаят с Ива Михайлова ще бъде разгледан на извънредно заседание на парламентарната Комисия по политиките за българите в чужбина.

След тежка катастрофа и странен инцидент: Забрана спира млада жена от Кочани за лечение в България

Предвидена е една точка - да бъде изслушана майката на Ива, Христина Михайлова.

БНТ разказаха за делото срещу нея в Северна Македония след катастрофа.

Външният министър на РС Македония коментира скандалния случай с Ива Михайлова

След удара тя има нужда от лечение, което може да направи в България, но властите в Северна Македония не позволяват да напусне страната.

Ива Михайлова от Кочани е на 23 години, има гражданство от България и Северна Македония и вече месеци няма право да напуска родния си град. След катастрофа през октомври миналата година властите в Скопие са взели личните ѝ документи, включително издадените от България. В началото на октомври Ива пътува към Щип. Подминавайки родният Кочани, на разклон за влизане в града вижда полицейски автомобил, спрял в насрещното платно.

„В същия момент спират кола за проверка и втората кола, която идва отсреща, за да ги отмине тях някак си, идва в моята лента и ме удря. Моята кола се удря отново в мантинелата, а пък неговата кола се върти и застава по средата на двете ленти“, разказа Ива.

Автомобилът, който Ива управлява, е смазан до неузнаваемост, а тя буквално е заклещена в него: „Той ме удря с предната си част. Съответно предната част му е счупена, а на мен лявата, защото ме удря от ляво. Полицайката, която беше там дойде, подаде ми помощ, даде ми вода.“

Всички пострадали са откарани в спешното в Кочани. Ива разказва, че според лекарите ѝ нямало почти нищо: „Но пък аз се чувствах, че изобщо не съм добре. Буквално ме болеше всичко. И по мое желание ме закараха в "Аджъбадем" в Скопие“.

В болницата преценили, че Ива трябва да остане при тях за лечение. Само няколко часа по-късно пред стаята ѝ на пост застават трима полицаи, спомня си тя. „Дойде полиция, взеха ми българския и македонския паспорт“, допълни момичето.

Ива казва, че ѝ е забранено да напуска Кочани. И споделя, че от травмите има усложнения.