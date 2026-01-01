Случаят с Ива Михайлова, блъсната на пътя преди осем месеца, е в юрисдикцията на съдебната система в Северна Македония, каза външният министър Тимчо Муцунски в отговор на въпрос защо властите в Кочани не позволяват на Михайлова да се лекува в България.

Муцунски участва в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), която се провежда в София.

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"Първо, това е криминално-правно събитие, което е под юрисдикцията на съдебната система на държавата. Така че как функционира независимата съдебна система е изцяло в нейната юрисдикция и аз не бих могъл да коментирам", каза Муцунски във връзка със случая на Михайлова. "И разбира се, независимо дали дадено лице е обвиняемо по наказателно производство или не, достъпът до здравната система на страната ни със сигурност е възможен и ще бъдат създадени най-добрите условия за лечение на всеки човек в страната".

Той допълни, че не бива да се свързва процесът на лечение на потенциален здравословен проблем със значението на наказателна процедура.

В отговор на въпроса защо властите на Северна Македония са отнели и българските документи на Михайлова, наред с тези от страната, Муцунски обясни, че отговорът трябва да се търси от съдебните институции.

"Това, което мога да кажа е, че ние като институция се грижим съдебната система да функционира по прозрачен начин", подчерта външният министър на Република Северна Македония.

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Когато говорим за двустранния аспект между България и Северна Македония, това, което аз винаги казвам е, че взаимният интерес на двете държави е да се движим напред по пътя към пълноправно членство в Европейския съюз, заяви още Тимчо Муцунски.

"И нашата държава, и вашата държава има много да спечелят от този процес. Аз искам да уверя, че имаме най-позитивни намерения да сътрудничим в областта на отбраната и сигурността, да сътрудничим в икономиката, да сътрудничим в образованието. Лично, като университетски преподавател, съм участвал в безброй международни конференции в София", подчерта той. "Затова вярвам, че всички тези събития от последните години изкуствено разделят народите на двете държави. И това, което е важно, е да имаме поглед към бъдещето, да не се фокусираме върху въпроси от миналото – въпроси, свързани с идентичност, история и език, защото имаме бъдеще, което трябва да ни обедини".