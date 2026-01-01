В никакъв случай правителството не се отказва от строежа на Детската болница, в това увери здравният министър Катя Ивкова на извънреден брифинг и уточни, че дори това е техен приоритет.

След два дни на дебати и гласуване парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г. С него се залага дефицит от 5,7% от Брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро, дава се възможност за нов дълг до 10,1 млрд.евро. От опозицията, обаче, остро разкритикуваха това, че в план-сметката на държавата няма предвидени пари за изграждането на Националната детска болница.

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Пред медиите министър Ивкова успокои напрежението и обясни, че не е необходимо да се предоставят и гласуват допълнителни средства, тъй като за тази година няма опасност от липса на такива за изграждането на болницата. Още повече и, че в момента тя все още не е на етап изграждане.

"Дружеството "Здравна инвестиционна компания за детска болница" разполага с над 46 млн. евро в сметката си, в бюджета си. Тоест за тази година, за изграждане на Детска болница не е необходимо да бъдат предвиждани средства. Още повече знаете в каква правна безпътица е този проект в момента. Процедурата за проектиране и авторски надзор за Детската болница беше публикувана през март тази година, след това беше обжалвана, след КЗК излезе с решение, с което постанови, че жалбоподателят има основание, след което ръковоството на "Здравна инвестиционна компания" внесе жалба пред Върховния административен съд. Тоест в момента самата процедура е стопирана, тъй като е в съда. Но реално за тази година всъщност не е необходимо да се предоставят допълнителни средства, тъй като има над 46 млн. евро", допълни министър Ивкова.

В края на лятото и началото на есента ще стартира на актуализирана бюджетна прогноза, където ще бъдат предвидени средства за това, увери тя.

На въпрос от медиите кога очаква да се отпуши процедурата за изграждането на Детска болница, тъй като явно към момента "топката е в съда", здравният министър беше категорична: „За шест години виждаме какъв е резултатът – една обжалвана процедура. Поради това изисках да получа график, за да знаем какво е виждането на самото дружество за изграждането на болницата”. Тя подчерта, че към момента е представен график, в който е фиксирано, че от октомври или ноември трябва да стартира проектирането.

Ивкова обясни още, че Министерството на здравеопазването няма възможност за правен контрол върху тръжната процедура и затова ще предвидят стъпки да върнат този контрол в Министерство на здравеопазването. "За да може аз, когато отговарям пред обществото, всъщност да мога да кажа какви стъпки реално министерството предприема за Детската болница, а не да казвам, че дружеството взима решеният”, аргументира се ресорният министър.

Ако има нужда от съдействие от страна на Министерството на здравеопазването, ще го осигуря. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова в коментар по повод случай на насилие, установен в столична детска ясла.

За случая съобщи кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев. Разбрах, че органите на МВР са сезирани и те ще предприемат действия в рамките на компетенциите им, допълни тя.

С огромно съжаление научих за случилото се и като майка остро осъждам такова поведение и отношение от страна на който и да е възпитател или учител в яслена група, детска градина или в училище, няма как да не реагирам остро и да не осъдя такова поведение, каза още министър Ивкова.