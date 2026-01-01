След два дни на дебати и гласуване парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г. С него се залага дефицит от 5,7% от Брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро, дава се възможност за нов дълг до 10,1 млрд.евро. От опозицията разкритикуваха високия дефицит, както и това, че в план-сметката на държавата няма предвидени пари за изграждането на Националната детска болница, за общинските проекти, за строителството на църкви, манастири, джамии.

Бюджет 2026 е реална стъпка към възстановяване на финансовата стабилност на България след години натрупани структурни дефицити и безконтролно нарастване на публичните разходи, посочват от парламентарната група на “Прогресивна България”.

Окончателно приеха Бюджет 2026

ГЕРБ

Сега е моментът „Прогресивна България“ да се извини на българските граждани за закона за бюджета за 2026 г., защото има за какво, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на финансите Теменужка Петкова в изявление за медиите в парламента.

„Скандален закон за бюджета с изключително раздути разходи, рекорден дефицит и дълг от 10,1 млрд. евро, които правителството ще поеме до края на годината“, обобщи тя параметрите на план-сметката за тази година.

„С т.нар. удължителен закон за бюджета те твърдяха, че дългът, който ще им бъде необходим, е 3,8 млрд. евро. Е, виждаме, че това не е така“, коментира Петкова.

Тя посочи, че приходите в приетия бюджет са със 778 млн. евро по-малко от тези в проектобюджета на кабинета „Росен Желязков“. По думите ѝ това показва, че амбицията на сегашните управляващи по отношение на събираемостта е много занижена.

Обещаха да се борят с олигархията, а виждаме, че се борят много успешно с държавните служители“, коментира още Петкова.

Бившият финансов министър посочи, че разходите са с 2,8 млрд. евро повече спрямо проекта на кабинета „Желязков“. Разходите за капиталови инвестиции са с 2,3 млрд. повече, а обясняваха, че тези разходи били генезис на корупция, отбеляза още тя.

Скандално колегите от „Прогресивна България“ посегнаха на субсидиите за вероизповеданията — драстично намалиха с 25% субсидията за вероизповеданията, коментира Теменужка Петкова.

Направиха скандална промяна в Кодекса на труда — променят начина на определяне на трудовия стаж, посочи още тя и апелира българските граждани да бъдат изключително внимателни, когато проследяват какво се случва с техния трудов стаж, защото нормативната уредба е сериозно променена.

Всички, които работят на 4-часов работен ден, трябва да знаят, че ще ползват по-малко отпуск и ще имат по-малко клас прослужено време, отбеляза Петкова.

Всички български граждани, които от 1 август ще тръгнат в отпуск, трябва да знаят, че ще си закупят с 30% по-скъпи винетки, каза още тя.

Теменужка Петкова посочи също, че управляващите са премахнали Приложение 3 от закона за държавния бюджет с проектите на общините.

По-скандалното е, че ще преценява един единствен човек на кои общини ще се плати и на кои не, коментира тя.

За националната детска болница няма нито един предвиден лев в закона за бюджета за 2026 г. Това е скандално, тъй като от 2022 до 2025 г. в закона за бюджета има предвиден текст за изграждане на детската болница, заяви още Петкова.

"Продължаваме Промяната"

От партия "Продължаваме Промяната" дадоха извънреден брифинг в парламента по повод окончателно приетия Бюджет 2026 в зала. Те заявиха, че са възмутени от случилото се и призоваха президента Илияна Йотова да наложи вето и на трите текущи закони - на НЗОК, на ДОО и на държавния бюджет. Пускат и петиция, в която всички желаещи граждани да се подпишат срещу гласуваното от управляващите.

"Току що приетият бюджет е погром над българските граждани, погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия", посочи Асен Василев.

Той обясни, че текстовете на приетия закон съдържат няколко противоконституционни разпоредби.

"Липсват текстовете за Детската болница, които бяха във всеки бюджет от 2022 г. насам, независимо от политическите кризи, противоборства, гласувани от всички партии, които са минали през парламента последните 4 години. За първи път имаме партия, в лицето на "Прогресивна България", която отказа да гласува текстове за Детската болница. Текстовете за изграждане и ремонти на църкви, манастири и джамии, които присъстват във всеки бюджет от 2022 г. насам, също за първи път не присъстват в този бюджет, пак заради ПГ. Текстовете за общинските проекти, които присъстват от 2024 г. във всеки бюджет, за първи път също не присъстват. И за първи път имаме ситуация, в която един министър, еднолично, ще се разпорежда с 1 млрд. евро за общините и ще казва коя община ще получи колко средства, кога, дали и при какви условия", обясни Василев.

Той обобщи цялата ситуация като "подмяна на управленския мандат, който българските граждани гласуваха на Румен Радев".

"Оттук нататък става ясно, че това правителство работи за олигархията, а не за интереса на хората", допълни той.

„Демократична България“

Гласуването на бюджета показа, че няма пилот в самолета, каза пред журналисти депутатът от „Демократична България“ (ДБ) Мартин Димитров. По-рано днес парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г.

Няма пилот, няма управленска програма, няма план за реформи. Това поставя България не само в бюджетна, а и в сериозна политическа криза, която трябва много бързо да бъде адресирана, каза още Димитров.

Няма пилот в самолета, защото дефицитът расте неконтролируемо. Още първите действия през септември трябва да бъдат насочени към това в бюджета за 2027 г. дефицитът да бъде под 3%. Високият дефицит вдига инфлацията, увеличава дълга и вкарва България в едно безконтролно падане, което вече започна, коментира депутатът.

По думите му премиерът Румен Радев трябва да разбере, че дните на спокойствие днес са изтекли. „Свърши се. Няма да има 100 дни. Днес те приключиха. Той сам се вкара в криза, която трябва спешно да бъде решавана“, каза Димитров.

Остават много малко стъпки до това кризата да започне да се задълбочава и страната да изпадне в опасната спирала, в която бяха Румъния или Гърция. Истината е, че сме в тежко положение, така че не трябва да продължаваме с безпилотния самолет, заяви Димитров.

Депутатът от ДБ Ивайло Мирчев също каза, че приетият бюджет е вреден за страната.

Този бюджет е път към това, ако дойдат лоши икономически времена — а има индикации за такива — България да не може да реагира. Когато имаш 5,7% дефицит в добри икономически времена, а след това дойдат лошите, не можеш да направиш 9% дефицит, защото следва фалит на държавата, коментира Мирчев.

„Възраждане“

Приетият бюджет за 2026 г. връща страната във времената на ГЕРБ, заяви народният представител от „Възраждане“ Цончо Ганев пред журналисти, след като парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г.

С бюджета се замразяват всякакви социални плащания и основната тежест за т.нар. финансова стабилност се понася от пенсионерите, майките и децата, каза Ганев. Той обясни, че от „Възраждане“ категорично не одобряват бюджета.

Липсва желание за реформи. Няма нито една област, за която да е казано: „Да, наследството е тежко, но започваме реформа“. Напротив, не се тръгва по пътя на нито една реформа. Въпреки че управляващото мнозинство разполага със 131 депутати, то не залага никакви реформи и не предлага визия за промени в обществото, смята депутатът.

Продължаваме да купуваме чуждо оръжие. В този бюджет са заложени 140 млн. лева, за да бъде платено транспортирането на самолетите F-16 до България. Заложени са и още близо 140 млн. за удълбочаване на пристанище Варна с военна цел, така че да могат да влизат големи натовски кораби. Това е обяснението, дадено от министъра на финансите, каза още Цончо Ганев.