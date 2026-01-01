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Случаят е от 13 август и за него са сигнализирали огнеборци, които са били изпратени по сигнал за пожар.

В село Брестница пожарникарите са забелязали автомобил, за който с въже е било завързано и влачено куче.

След получаването на сигнала към мястото е изпратен автопатрул. Превозното средство е установено и спряно, като при проверката е констатирано, че е управлявано от 38-годишен мъж.

Като пътник в колата е пътувал и непълнолетният син на водача. Мъжът е задържан, а на кучето е оказана ветеринарномедицинска помощ.

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Животното е без установен собственик и е предадено на доброволец за полагане на домашни грижи до пълното му възстановяване под наблюдението на ветеринарен лекар.

Няма опасност за живота му.