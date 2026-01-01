Полетите на летището в италианския град Катания ще останат преустановени за трети пореден ден, заради изхвърлянето на вулканична пепел от Етна, съобщи операторът на сицилианското летище, цитиран от Ройтерс.

Всички полети на летището, което е петото по натовареност в Италия по брой на пътници, са преустановени до 23:59 ч. българско време днес, според актуализирано съобщение на оператора.

На пътниците бе препоръчано да проверят статуса на полетите си при съответните авиокомпании, преди да се отправят към летището. В изявлението се отбелязва и че ще има допълнителни актуализации.

Етна, най-високият и най-активният вулкан в Европа, често нарушава въздушния трафик на летището в Катания. Изхвърлянето на вулканична пепел е особено интензивно през това лято, като хиляди пътници бяха засегнати в разгара на летния туристически сезон.