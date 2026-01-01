След като подаде оставка като президент на Сърбия, Александър Вучич предаде правомощията на председателя на Народната скупщина Ана Бърнабич, която до избора на нов държавен глава ще изпълнява функциите на президент. Тя може да остане на поста временно най-много 90 дни.

Вчера Вучич подаде оставка като президент, като заяви, че иска да участва в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин.

Той подчерта, че е изпълнявал задълженията си вярно, честно и почтено. Вучич обяви, че ще предаде правомощията си на Ана Бърнабич, която съгласно Конституцията ще изпълнява функциите на президент, а президентските избори ще се проведат до края на декември. Изборите за президент на Република Сърбия се насрочват от председателя на парламента.

От деня на насрочването на изборите до деня на гласуването трябва да изминат не по-малко от 30 и не повече от 60 дни.

Коя е Ана Бърнабич

Ана Бърнабич е сръбски политик от Сръбската прогресивна партия и дългогодишен политически съюзник на Александър Вучич. Родена е през 1975 г. в Белград и има магистърска степен по бизнес администрация от Университета в Хъл, Великобритания. Преди да влезе в правителството, работи с международни организации, чуждестранни инвеститори, местни власти и сръбския публичен сектор.

Бърнабич влиза в правителството през 2016 г. като министър на държавната администрация и местното самоуправление. През 2017 г. става министър-председател на Сърбия, като е първата жена, заела този пост. Тя оглавява три правителства и остава премиер до 2024 г.

След парламентарните избори през 2023 г. Бърнабич е избрана за председател на Народната скупщина. Тя заема поста и в настоящия парламент, след като е преизбрана през март 2024 г.

Като председател на парламента Бърнабич е втората най-високопоставена фигура в държавата по конституционната процедура за заместване на президента. Сръбската конституция предвижда, че при предсрочно прекратяване на мандата на държавния глава председателят на Народната скупщина временно изпълнява президентските функции до избора на нов президент.

Бърнабич е сред ключовите фигури в политическия лагер около Вучич. През годините като премиер тя беше ангажирана с дигитализацията на държавната администрация, икономическата политика и привличането на инвестиции, както и с отношенията на Сърбия с Европейския съюз и други международни партньори.

Като временно изпълняващ длъжността президент тя има ограничена във времето роля – да изпълнява функциите на държавен глава до избирането и встъпването в длъжност на нов президент.