Мечка притеснява жителите на родопското село Гьоврен. През последните дни животното започнало да слиза сред къщите всяка вечер и е заснето от охранителна камера.

Хората се притесняват, че при толкова чести посещения вероятността някой да се окаже лице в лице с мечката се увеличава, посочва NOVA.

Според жители на селото е възможно животното да е женско и да има малки. Към момента обаче тази информация не е официално потвърдена.

Няма данни за пострадали хора.

Жителите на Гьоврен са сигнализирали институциите и очакват да бъдат предприети мерки.